科大男講師捲桃色風波　多番要求女學生代手淫

近年全球興起「#MeToo」運動，香港亦不乏性侵事件被揭發。一名香港科技大學男講師近日被爆出懷疑要求女學生為其手淫，卻在東窗事發後誣衊對方勾引在先，遭搶信用卡買演唱會門票，甚至指稱該女學生一心想拆散自己與女友。該女生表示經過一周的深思熟慮後，遂將2人相識及上述荒誕過程在社交平台公開，當中更已向校方求助，一度出現輕生念頭，指出該講師曾為無綫電視(TVB)節目的專家嘉賓，先後擔任兩個天主教團體禮節司，更指他為「半公眾人物」。據悉，涉事職員正休假。

事緣一名科大女學生昨日(13日)在社交平台連發多個貼文，聲稱自2018年起與一名男講師相識後，不時有身體接觸，甚至在大學辦公室內的梳化上被對方「攬住瞓覺」。該女生聲稱，今年初起遭對方多次要求為其手淫，至上月該講師更開始「出手」，將女學生的頭部推向自己胯下示意其口交。該女生在貼文中亦提及，對方即使本有一段戀情，仍沒有因此而避忌，甚至向疑患情緒病的女友隱瞞2人之事。

惟近日事件被講師女友得悉，並辱罵女學生為「淫婦」，惟男方不但沒有坦白，更當着女友面前誣衊女學生勾引自己。該女生直言「面對唔到一個識咗六年嘅朋友，竟然最後會咁樣對我」。該女生其後表示已就事件向兩個涉事天主教堂區主任司鐸求助，亦向多名相關學系教授及校方職員發電郵，該女生稱自己一度出現自殺念頭，其後表明所講之事均屬事實，認為有必要為自己辯護及澄清，遂將事件始末公諸於世。