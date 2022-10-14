送遞員擬明晚罷工　斥foodpanda歸咎系統問題減薪

foodpanda送遞員繼去年11月發起大罷工，抗議外賣平台持續減薪及工作待遇變差後，平台曾與送遞員商討後承諾多項措施回應訴求，但送遞員組織今日(14日)表示，所提出的15項訴求中仍有多項未落實，包括改善地圖系統以更準確計算實際運送距離調整工資。他們表示，一眾foodpanda外賣員忍無可忍，將明日(15日)傍晚6時再發動全港罷工，至後日(16日)，要求公司再談判，爭取停止減薪等。

送遞員指出，於上月底才推出的新地圖系統，以實際運送距離計算出來的工資較以往更少，而送遞員實際所獲的工資更較系統所顯示的更少，批評是「二重減薪，形同詐騙！」他們又引述公司歸咎工資較以往減少因系統問題，並在本周三(12日)前「調整」，但送遞員說「系統問題」依舊，而所調的工資水平起伏不定，質疑並非以標準統一的程式計算。

他們說，罷工將於周六傍晚6時開始，至下周日全日，並於隨後的下周一至五進行工業行動，拒接全港所有pandamart的訂單，又說若公司拒絕談判，或不符外賣員要求，將繼續進行罷工及工業行動。

foodpanda向東網表示，新送遞距離計算功能絕非為了減少整體服務費，而是基於送遞團隊於去年曾提出的Google地圖為算法基礎，冀以更準確地計算送遞距離，又說去年11月至今，從未調整基本服務費，而自新功能推出以來亦增加了17%的距離服務費。foodpanda指出，過去兩周亦一直分析數據，而在系統調整期間，一直主動為所有受影響的送遞員提供每日總服務費差距補償，直至完全解決系統問題。