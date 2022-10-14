多60幢大廈納強檢　何文田半山壹號28座上榜

再增60個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(14日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(15至16日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.東涌逸東二邨信逸樓

2.長沙灣海麗邨海晴樓

3.粉嶺雍盛苑雍華閣

4.大埔大埔中心3座

5.大埔大埔中心2座

6.東涌逸東一邨迎逸樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田駿洋邨駿時樓

2.將軍澳將軍澳廣場2座

3.鑽石山宏景花園5座

4.天水圍天盛苑盛頤閣

5.長沙灣麗翠苑麗棋閣

6.長沙灣蘇屋邨彩雀樓

7.銅鑼灣睦誠道62號金雲閣

8.荃灣環宇海灣6座

9.藍田康逸苑康年閣

10.鑽石山星河明居C座

11.鴨脷洲鴨脷洲大街145號僑民大廈

12.茶果嶺麗港城24座

13.馬鞍山富寶花園12座

14.馬鞍山錦泰苑錦興閣

15.香港仔鴻福苑鴻澤閣

16.將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭

17.大角咀柏景灣6座

18.沙田愉田苑愉健閣

19.深井海韻花園5座

20.茶果嶺麗港城32座

21.灣仔莊士敦道60號嘉薈軒

22.銅鑼灣摩頓臺21號灣景樓

23.大圍嘉田苑嘉賢閣

24.馬鞍山新港城H座

25.馬鞍山銀湖‧天峰6座

26.荃灣愉景新城3座

27.東涌海堤灣畔3座

28.荃灣麗城花園3期3座

29.元朗洪福邨洪塱樓

30.鰂魚涌英皇道1028號海山樓

31.觀塘月華街36號觀塘大廈

32.青衣曉峰園5座

33.香港仔香港仔中心港榮閣

34.大埔昌運中心貴昌閣

35.屯門偉景花園B座

36.坪洲金坪邨金坪樓

37.旺角富榮花園5座

38.元朗新元朗中心2座

39.鰂魚涌康景花園D座

40.鰂魚涌逸樺園2座

41.屯門美樂花園6座

42.屯門恒福花園4座

43.土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑

44.土瓜灣馬頭角道50號迎豐

45.上水御皇庭1座

46.柴灣康翠臺6座

47.將軍澳新都城都會豪庭3座

48.荃灣麗城花園2期1座

49.何文田半山壹號28座

50.將軍澳英明苑明志閣

51.柴灣樂翠臺1座

52.粉嶺榮輝中心3座

53.油塘油翠苑泳美閣

54.將軍澳康盛花園5座