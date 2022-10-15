浸大本月22日辦入學資訊日　疫情下首次恢復實體方式進行

新學年展開，現屆中學6年級學生除了要應付香港中學文憑試外，亦正為選讀哪一所大學而搜集資料。香港浸會大學將於本月22日舉辦入學資訊日，是自本港爆發新冠肺炎疫情以來首次恢復以實體方式進行，學生、家長和老師當日可了解浸大本科課程的最新發展，以及浸大的學習與教學環境。

當日浸大校園會辦4場大型講座，分別為香港中學文憑試考生、持國際學歷的學生、副學士及高級文憑學生及畢業生，以及有意了解浸大新設立的「多元才能直接錄取計劃」的申請者而設，讓參加者可與師生直接交流；4場講座將同時提供網上直播。 此外，浸大的7所學院，包括文學院、工商管理學院、中醫藥學院、傳理學院、創意藝術學院、理學院和社會科學院，將聯同特別為4項跨學科課程而成立的跨學科本科課程部，舉辦多達50場簡介會，當中包括一系列課程講座、專題講座、工作坊，以及實驗室和設施參觀活動。活動分別於浸大校園實體進行及/或提供網上直播，歡迎有興趣的人士親身或透過網上平台參加。

另外，浸大於2023/24學年會推出新的「多元才能直接錄取計劃」，於運動、音樂、文化活動(音樂/表演藝術除外)、創意(包括視覺藝術)、領導或其他範疇展現特殊才能的學生，提供更多元的入學途徑。經相關課程評選後獲取錄的申請人，可獲豁免大學的一般及課程入學要求。浸大新成立的視聽研究設施Visualisation Research Centre亦會於資訊日首次開放予公眾參觀。