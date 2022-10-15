康文署工商機構運動會下周一接受報名　比賽明年2至10月舉行

由康樂及文化事務署舉辦的「工商機構運動會2023」，將於下周一(17日)起接受報名，歡迎各工商機構和公營機構員工參加。該運動會於明年2月至10月期間，在全港多個康樂場地舉行，分別設田徑、羽毛球、籃球、長跑、桌球、乒乓球、網球、保齡球、排球、5人足球和11人足球共11項比賽項目。

各比賽項目分3個組別進行，甲組為在香港僱用300名或以上員工的機構，乙組為僱用300名以下員工的機構，而丙組則為政府部門。除每項賽事設冠、亞、季及殿軍獎項外，每個組別特設團體總冠軍獎盃，頒予在各項比賽中累積得分最高的機構。

因應本港新冠肺炎疫情的最新情況，長跑比賽的報名日期將容後公布，而其他比賽日期、時間及地點亦或會有所更改，請留意大會的最新公布。有興趣參與的機構可由本月17日至下月14日期間，經康文署專題網頁報名，或從網頁下載報名表格並將已填妥的表格，郵寄至沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部2樓大型活動組，或傳真至2634 0786。