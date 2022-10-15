車場捲收地糾紛　租戶慘淪夾心人

收地爆爭拗不時可見，無端被捲入事件的市民卻十分無奈。市民陳先生（化名）是日前被收地的元朗錦莆路停車場租用人，他租用該停車場已3個月，日前停車場因收地糾紛被阻塞，數十輛汽車中就有他的私家車，談起當日糾紛，他仍十分無奈及憤怒。

陳先生表示，上述停車場聲稱是短期租約地，並引述該場主稱，自己承接上手場主的生意，「佢仲同我哋講，個場轉咗人，可以放心照泊！」由於當時附近停車場無空位，陳便於3個月前、以月租1,300元租用上址停泊私家車。

然而，上手場主原來早於半年前交還場地予政府，但地政總署未有立即圍封該官地，陳與其他車主被蒙在鼓裏。收地當天，停車場停泊約20輛私家車及近10輛貨車，各車無法離場，有載滿貨物等着交貨的貨車被困，司機心急如焚，擔心無法交貨會損失慘重。事件由早上7時許擾攘至9時多，堵塞出口的車輛才施施然駛走。

地政總署發言人指，涉事停車場位於元朗錦田南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程第一期工程範圍內，地政總署於今年1月3日根據《土地（雜項條文）條例》張貼通知，要求停車場的土地佔用人於今年3月31日前遷離。惟停車場經營者表示需時遷出及承諾於9月30日前自行遷出。地政總署與土木工程拓展署人員遂於10月5日到場接管該停車場，惟經營者只願意交還部分用地。地政總署日前進行清拆行動後，已把有關用地轉交土拓署。