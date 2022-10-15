東方日報A1：政府收地禍及鄰里　斷喉堵路理得你死

政府正大力發展北部都會區，但收地急就章，導致地區民怨四起。本報近日接連收到區內居民不滿政府部門收地手法，包括中斷設施卻不補救。有村民投訴房屋署在粉嶺只顧「盲搶地」，斷人排水喉管，拒絕重新裝設，滋生環境衞生問題；也有村民投訴地政總署只顧與土地佔有人拗手瓜，懶理車道被堵、市民被攔阻。有新界北議員批評政府發展北部都會區有官僚主義之嫌，無端惹起民怨，同時促請政府在進行收地時應親身到場視察，否則難以做好北部都會區規劃。

粉嶺新運路一帶的私人土地，政府2021年公布將使用《收回土地條例》收回上址發展公營房屋。受影響居民指，當局計劃在今年11月至12月期間正式收地。被收回的停車場中，現存一條排水喉管供新運路一帶的寮屋居民使用，有居民指，寮屋一帶有數十人居住，該喉是居民唯一可以使用的排水喉管，收地後將會被中斷使用。

居民馮小姐透露，地政署在收地初期，曾向居民口頭承諾在收地後會安裝新的排水喉管，然而到後來房屋署接手土地則「反口」，指「唔關佢事」不會協助居民興建新的排水喉管，令居民大感無奈。她怒斥政府非常不負責任，「私人起樓都應該幫人做番條渠，何況你依家咁大個政府，都幫唔到人起一條雨水渠」，又批評「一條雨水渠咁簡單嘅事，你政府都做唔到！仲叫你幫啲市民做其他嘢？」無奈之下，居民只好向議員求助，擔心沒有排水喉管，將來生活極不方便，更面臨污水浸屋的困境。

而元朗錦田南的另一個擬建公屋地盤，地政總署日前派出大批警員及地政人員到元朗錦莆路收地，上址一個無名停車場佔用官地，然而，當日涉事停車場內還有十多輛私家車停泊過夜，收地時停車場道路卻被一巨型挖泥車攔路，大批車主無法駕駛離開，擾攘兩個多小時，有司機本想送貨也被迫延誤，大嘆成為政府收地「夾心人」。

有地區人士坦言，收地是不討好的工作，但政府部門近年收地手法也引來不少批評。本身是工程師的議員張欣宇曾就粉嶺事件多次與房署交涉，他引述房署回覆指，排水喉管工程與房署無關，把責任推給地政署。張欣宇直斥兩個部門卸責非常不理想，「是典型的官僚主義」，房署回覆更加「不負責任」，「無論是房署還是地政署，都是香港政府一部分，有責任協助市民解決問題」。

張又認為工程難度非常低，如果工程部門願意做最多幾個星期，造價只是幾萬元至幾十萬元不等，「工程不存在技術困難和挑戰」。他指出，若然工程施工期間有影響附近居民設施，施工方普遍會提供協助，形容在工程界「好常見」亦是「舉手之勞」，對房署不願處理感到非常意外。他直言以官僚方式發展北部都會區，大家推來推去「一定出事」，又認為當政府要做好像北部都會區等大型計劃時，一定要處理好與持份者的關係。

本報就粉嶺事件再向房署查詢，該署回應指「如收回的土地中有連接附近民居的設施，政府會採取適當的跟進措施，以減少附近居民因收地而受到的影響。」張欣宇感覺房署態度「軟化」，希望事件盡快獲解決。

另外，同為新界北議員的劉國勳亦表示，以往亦有收到關於受收地工程影響的寮屋戶投訴，例如有居民因政府在其居所旁邊進行收地工程，令其寮屋受震，影響結構。劉稱這些案例不是少數，認為政府在進行收地時應更加人性化，需避免只看着地圖收地，而是親身到收地範圍視察，「咁先可以決定邊啲地方可以收地、邊啲地方可以調整」，否則難以作出完整而宏觀的北部都會區規劃。

記者林彥汛、林建平

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