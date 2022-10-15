大埔食肆「人未食鼠先食」　網民 : 五星級大廚試吓味先

香港鼠患嚴重，大埔—食肆驚現人未食，鼠先食驚赫場面！網民昨晚(14日)在社交平台上載一條短片，片長12秒，開始見一隻老鼠於一食肆內，伏在一盆放有4隻疑似燒鴨的燒味上，牠如「食客」般大快朵頤食鴨脾，期間，疑有人步入廚房，膽小的鼠兒被嚇至急急逃去，片段亦告終結。拍片者在旁與友人目睹驚赫場面，一把女聲高呼「咁樣都得嘅！佢死呀佢！」，另一男子聲則稱「嘩！佢應該畀錢買番呢條片！」

有網民回應，「食得咁滋味」、「其實呢隻好乾淨」、「佢D手腳好白」、 「間呀？又唔開名」、「識食食左脾」、「隻老鼠幾靚」、 「五星級大廚試吓味先」、「正明一定好食」。

政府8月中展開為期3個月的「清潔香港大行動」，聲稱重點清理全港600多個衞生及街道管理黑點。牽頭的政務司副司長卓永興表示，過往因部門間權責不清以及工作不到位，導致滅鼠成效不彰，將會進行改革，改為夜間捕鼠，加強員工培訓，教導捕鼠方法，以及制訂新的綜合鼠患指數，期望短期內取得成效。食環署建功慢，但邀功卻非常快，大清潔未到一個月，急不及待表示，署方利用熱能探測機找出老鼠活躍度較高的地方，增設19隊夜間滅鼠隊伍，今年首7個月捕捉到的老鼠數目較去年同期多約兩成。可是這並不代表今次做得好，而是以往太差，亦有可能是鼠患大肆惡化，所以數目增加才較易捕獲，一日街上有老鼠橫行，一日都未能慶功。鼠患成因牽涉多方面，捕鼠只是治標，治本還是要改善衞生。街市及食肆是老鼠溫床，必定要加強巡邏，清理垃圾及廚餘，必要時修例嚴厲打擊違規，市民亦應該注意衞生，清潔香港，人人有責，切勿讓香港淪為「老鼠樂園」。