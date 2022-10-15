土地政策難平衡各界利益　學者籲當局以民為先

港府將於下周三(19日)公布施政報告，不少持份者團體紛紛表達訴求及期望。港大社會科學院副院長葉兆輝今日(15日)在電台節目表示，疫情期間，港府於短時間內便能覓地興建社區隔離措施，可見香港並非欠缺土地資源，問題在於政府有否拆牆鬆綁，擺平各界利益，以市民利益為依歸。葉指，城規會正處理改劃粉嶺高球場部分土地興建公屋的申請，卻有人以「我要打波」為由反對，惟基層市民每日正居住在不適切的環境中。

葉提到，有數據指出在疫情下有6成家庭收入減少，但另外4成人收入則有增加，認為社會需要思考是否忽略了低技術人士，令貧富差距愈來愈大。社區組織協會副主任施麗珊透過同一節目表示，基層市民最希望政府優先處理房屋、通關和社會福利等，並且市民對過渡性房屋需求大，可作為協助基層脫貧的平台，冀政府可延長租約期以免上公屋前需要搬離。施批評最低工資調升至40港元後，扣除通脹其實只有27.4港元購買力，相比調整前購買力只增0.4港元。

施又指，收到跨境貨車司機及地盤工作工人反映，通關政策直接影響他們的生計，因建築材料較難由內地運送到港，令其無法開工。另外，對於吸引人才的措施方面，葉兆輝相信本港對外來專才仍吸引力，而培訓本地人才亦很重要。他解釋道，現時有兩個流行用語「躺平」及「擺爛」，可見不少青年感到無希望，因此認為社會應讓他們感到有動力和目標。