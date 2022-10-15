港女伏屍台龍山寺　生前重複請示神明25分鐘

來自香港的19歲鍾姓女大學生上月29日被發現伏屍台灣台北市萬華區龍山寺女廁，並留下「不要隨便跟靈界的人溝通」等字條。台媒周六（15日）報道，鍾女的父母抵台半個月來，不眠不休想找出女兒死因，透露她生前在龍山寺廟堂前曾不斷擲筊（請神明指示的信仰儀式），期間不斷流淚，時間長達25分鐘，之後走進廁所後再沒出來。

鍾女的父母上月30日抵達台灣後，不斷追查女兒生前行蹤，並詢問認識她的同學及友人，希望查出死因。他們發現，鍾女上月28日晚上神不守舍，獨自離開學校宿舍，曾致電室友交代不會回去，並入住酒店房間。她翌日早上11時乘車抵達龍山寺，廟方閉路電視顯示，她曾進女廁約20分鐘後出來，開始前往廟堂跪地膜拜及擲筊，疑痛哭抽搐，之後再跑進女廁。

鍾女父母翻看畫面時痛徹心扉，鍾父提到女兒7歲時，作文曾寫父母是其好朋友，自責為何最後沒幫到女兒。鍾母指出，女兒開學回台後，漸漸陷入精神困擾，曾提及「撞到一些東西」。報道指，檢警翻查閉路電視的結果相同，鍾女最後一次進入女廁後，到下午2時清潔員發現廁門打不開，敲門亦沒人回應，找保安破門後才發現已氣絕的鍾女。