今年首9個月接490查詢　騙徒藉疫情假冒衞署　私隱署籲勿輕信

近年詐騙陷阱增加，甚至不法之徒行騙亦會加入疫情元素。香港個人資料私隱專員鍾麗玲今日(15日)在電台節目表示，私隱專員公署由今年1月至9月，分別收到490宗及21宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢及投訴，當中包括冒認衞生防護中心人員、冒認公安或冒認速遞公司職員等。有見最近誘騙個人資料的個案有所上升，公署於9月中設立「個人資料防騙熱線」，截至9月底已收到67宗查詢。鍾麗玲呼籲市民，切勿輕信不明來歷的電郵、來電或手機短訊。

鍾麗玲表示，疫情持續兩年多，市民留家時間增加，令騙徒行騙機會有所上升，有騙徒會假冒衞生署、社會福利署或銀行等不同機構，以電話、電郵或短訊方式套取市民個人資料，引致事主或親友蒙受金錢損失。其中更有騙徒會加入疫情元素行騙，冒認成衞生防護中心人員，聲稱事主感染新冠肺炎或成為密切接觸者，需要隔離，從而套取個人資料；而鍾麗玲早前亦試過收到假冒社會福利署的手機短訊，內容是有關領取防疫補助津貼。

鍾麗玲引述警方早前公布的騙案數字，今年上半年的詐騙案件數字升幅顯著，由去年同期的8,699宗增加至超過1.2萬宗，上升逾4成，當中超過7成與網上騙案有關。鍾麗玲提醒市民，即使有陌生人能夠講出其個人資料，例如全名、身份證號碼或出生日期等，亦不足以證實該陌生人的真正身份，應向相關機構查證；若懷疑個人資料已經外洩，亦可留意相關帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄、審視付款卡月結單以確定是否有任何未經授權的交易等；並建議市民可致電公署的防騙熱線作出查詢或投訴。