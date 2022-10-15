港爆新變種成通關障礙　傳內地研放寬酒店檢疫　7日減至4日

中港回復正常通關還有漫漫長路，港府正與內地部門商討「逆向隔離」方案。有政界人士向傳媒表示，港府與內地相關部門正商討細節，包括放寬入境檢疫限制，期望今年內有機會縮短7日檢疫期至4日，屆時只要經由任何口岸入境內地，通過檢疫要求就可以前往各個省市。

本地疫情方面，由於本港近日接連出現新變種病毒，難免對通關構成障礙，遠遠未達至可完全撤銷檢疫或檢測安排的階段，仍要視乎數據、考慮新變種的傳染力等，再決定放寬步伐。政界消息指，放寬安排或最快在中共二十大換屆後宣布。不過，由於兩地在商討「逆向隔離」過程中發現很多技術問題，包括難以在港聘請接受閉環管理的工作人員，形容一旦有意外，將要深圳當局承擔，該些問題未必可很快解決，故不能期望內地一次過放寬入境措施。

根據內地當局的入境要求，港人前往內地需要接受「7+3」檢疫，即7天集中隔離醫學觀察、以及3天的居家健康監測，即總共10天。入境人士須先到「健康驛站」系統預約隔離酒店及通關名額，完成後會獲取綠色二維碼。經陸路出入境管制站前往內地的人士，除持有核酸檢測無染疫證明外，於關口亦須接受額外的快速核酸檢測，同樣證明無染疫方可繼續行程。有關人士通過安檢後，亦要在指定範圍內等候，再由專屬巴士接載去獲分配的酒店。