前「賢學思政」成員認顛覆罪　官待另一案判決訂定量刑起點

已解散的學生組織「賢學思政」4名成員，包括召集人王逸戰等，因在前年10月至去年6月期間，在多區擺街站呼籲他人對抗政權，因而被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。4人早前認罪，押後至今(15日）在區院再作求情。控方表示上訴庭正處理呂世瑜案，該案對其他國安法案件有影響。如果法官未能裁定本案情節屬輕微，就需要考慮量刑起點的爭議，或須等待呂世瑜案的定論。法官郭偉健聽罷陳詞後，押後至下周六（22日），並指相信屆時可以處理部分被告的判刑。

4名被告依次為王逸戰（男，21歲，學生）、陳枳森（男，21歲，無業）、朱慧盈（女，19歲，學生）及黃沅琳（女，20歲，學生）。其中王是賢學思政召集人、陳是秘書長，餘下2人則是發言人。控方同意，法庭可以根據整體環境及個人角色去判斷各被告的情節是否輕微。首被告代表大律師指，本案情節應屬輕微，認為法官可以即日判刑，並指本案比較光城者案輕微，因不涉及使用社交媒體、沒有大型傳媒報導，及各被告沒有使用武器等，故案情未及至國安法下的「情節嚴重」，只屬於「情節輕微中偏向嚴重」。

次被告代表大律師則指，沒有證據指向各被告的行為有實質煽惑他人，因為任何心智成熟的市民行過涉案街站，見到是4個乳臭未乾的青年，都不會輕信他們，故途人受到煽惑的機會不大。加上次被告只參與涉案7次街站中的4次。第3被告代表大律師指，本案不論是情節，還是第3被告的角色都不屬嚴重，而她已於去年3月在社交媒體發出脫離組織的聲明。她在還押期間透過遙距方式繼續修讀浸大學士課程，對於將來已有打算，希望攻讀哲學碩士及博士。最後，第4被告代表大律師稱，她出於無知才犯案，案發時社會未出現國安法案例。當唐英傑案有裁決後，被告再沒有叫口號及擺街站，而她只參與其中2次街站。

案件編號：DCCC 984/2021