吸毒後揸大膽車遇查逃走中槍　地盤工囚36個月兼停牌3年

地盤工去年載女友與2歲女兒駛經沙田時遇警方截查，但地盤工不但拒絕停車，更踩油加速逃走，飆逃時左穿右插連撞警車、的士、私家車，期間衝燈又逆線行駛。警員最後須向地盤工開了一槍，才使他停車。地盤工右肩膞中槍，事後被揭無牌駕駛，及血液含毒品殘餘。他早前承認危險駕駛等5罪，今(5日)在區院被判入獄36個月，另須停牌3年及自費修讀駕駛改進課程。暫委法官鍾偉強指本案案情嚴重，令2名警員受傷，多輛車輛被撞毁，但同時接納被告中槍所造成的傷勢嚴重，故給予額外減刑。

46歲被告孔俊傑，承認於去年4月8日，在新界危險駕駛一輛私家車、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、駕駛未領牌車輛，及體內血液含有或是海洛英代謝物的甲基苯丙胺及嗎啡而駕駛。控方早前透露，被告過往曾干犯12宗案件，涉及26項控罪，其中有與本案相類的案底。法官今日判刑時提到，被告辯稱當日心急送女兒去醫院才犯案，又指沒有受毒品影響。法官不接納說法，稱被告如想帶女兒求診，應向警員尋求協助，又認為如非受毒品影響，被告不會將他所愛的人暴露風險之中。法官採納48個月為危駕罪量刑起點，其餘控罪則以3星期至18個月作起點，顧及他認罪、量刑整體性，就全部控罪判他入獄38個月，另考慮到槍傷或令被告餘生都要坐輪椅，額外下調2個月刑期，總刑期為36個月。

案情指，當日上午，一輛配備自動車牌識別系統的警車，巡邏駛經大埔道往九龍方向近馬料水時，偵測到被告駕駛的私家車的牌照已過期。警員揚聲要求被告停車，惟被告沒有理會，並加速駛離。警員展開追捕。被告逃捕期間，曾3度衝紅燈，又違規轉向、切線及逆線行駛30米，又曾加速撞向前車，或是硬駛進2車之間超越及強行倒車。落車追捕的警員亦差點被撞倒。警員擎槍警告被告不果，又見被告仍想加速，於是向被告開了1槍，被告右肩膞中槍後，舉手投降及被捕。警方事後發現被告的駕駛執照早於2014年過期，而其血液含有疑是海洛英殘餘物。事件中，2名警員及被波及之的士司機受傷。

案件編號：DCCC 1048/2021