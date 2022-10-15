警搗油麻地違例夜總會拘負責人　另1男涉出示他人針卡被捕

警方西九龍總區刑事部，聯同油尖警區反三合會行動組、尖沙咀分區雜項調查隊、有組織罪案及三合會調查科、新界北及西九龍機動部隊，於昨晚(14日)展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡聯合行動，突擊巡查區內多間酒牌處所，提醒處所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。

期間，警方發現一名姓鍾(35歲)本地男子出示他人的電子針卡，涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕。同場的4男1女(26至32歲)則分別未能出示安心出行掃瞄紀錄或有效疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》，被發出定額罰款通知書。

另外，反三合會行動組警員亦於今日(15日)凌晨突擊搜查區內夜總會，發現一間於油麻地彌敦道的夜總會，凌晨2時後仍違規營業。場內姓陳(58歲)男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》被捕，另外41男30女(18至70歲)則被發出定額罰款通知書。該夜總會亦因違反防疫令須關閉7天。