強檢百廈僅揪45宗確診　港大研究證措施無助抑社區傳播

港府近月起有意逐漸復常，惟本港現時每天仍有數十幢大廈居民須強制檢測。港大分析2020年至今年2月中數據，發現第五波疫情初期列入強檢公告的近1,100幢大廈中，有大廈須強檢15次，中位數4次；以每100幢大廈計算，每次強檢可找出45宗個案。有份參與研究的港大學者高本恩認為，研究反映大廈強檢只可找出極少個案，對減低社區傳播幾乎無效，形容措施談不上是具成本效益，建議盡快撤銷並重新調撥相關資源。

港府自2020年11月起實施強制檢測公告，並於翌年1月起採取圍封強檢。港大分析截至2022年2月15日的確診患者數據，包括變種病毒株、居所和牽涉群組等，發現曾錄得個案的大廈中，55.2%只涉及一宗個案；曾錄得Omicron變種病毒株個案的大廈，58.6%只涉及一宗個案。研究將患者數據比對同期強檢大廈名單，發現第五波疫情首6個星期，1,097幢大廈合共納強檢公告4,174次，共找出1,888宗個案，每幢大廈被納入強檢的次數中位數為4次。研究以每100幢大廈計算，發現每次強檢找出45宗個案，由於大廈或被納入強檢多於一次，每100幢大廈最終可揭172宗個案。

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩解釋，研究反映大廈強檢成效極低，對減低傳播幾乎沒有效用(almost no impact)，加上現時本港無法達至「清零」，認為繼續強檢近乎沒有成效，稱不上具成本效益。他建議應停止強檢，將資源用於其他地方，例如改善醫管局服務。