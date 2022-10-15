政黨促設中華文化推廣局　加強青年身份認同

有政黨認為要培育青年對中華文化的興趣。

本港青年政策滯後，未能為青年提供足夠的發展機會。有政黨今日(15日)主要就青年政策為施政報告提意見，促提供多元教育、支援青年創業，加強青年的國民身份認同等，並希望政府成立「中華文化推廣局」，培育青年對中華文化的興趣。

政黨指，現時推廣中華文化的職責分散於各部門，應成立「中華文化推廣局」，制訂全面政策，向政府提供意見，認為有助培養青年的身份認同感，並建議設立「社區參與推廣中華文化計劃」，資助民間機構，讓其盡展所長。

另外，為讓青年參與更多公共事務，政黨促每個諮詢機構中的青年比例應最少提升至15%，並改革青年發展委員會成員產生方式，讓有志服務的青年有發揮機會。對於青年創業、就業、置業問題，該黨促完善青年宿舍政策，參照首次置業安排，鼓勵私人發展商興建宿舍；優化大灣區青年就業計劃；將持續進修基金資助上限提升至3萬港元等。

對於荃灣有中學日前發生升旗禮風波，教聯會副主席穆家俊指有人將升旗妖魔化，稱學校每個星期有升旗禮，措施不是突發情況，校方停課處理是希望學生反思，停止讓其學習是學校權力。他指及後部分傳媒訪問學生，亦指其停學過程有反思，穆希望學生尊重國歌及升旗儀式。