棚架空置逾3個月未拆　日逾10隻老鼠出入　居民促月內清拆

兼善里一樓宇的「強制驗窗計劃」和「強制驗樓計劃」，原定於今年7月8日完成，但至今工程已完成逾3個月棚架仍原封不動放置。居民控訴棚架未清拆造成4大問題，包括光線被遮擋，空氣不流通；棚架成老鼠橋樑，一日發現逾10隻老鼠出入；棚架之間有垃圾及積水，衍生衞生、蚊滋問題；及木製棚架或惹祝融。居民寄公開信予屋宇署促請於本月內完成清拆工程。

有居民曾致電承建商跟進問題，卻未獲回覆。本周一(10日)居民代表陳小姐於區內收集了380位居民簽名，表達盡快清拆棚架的請求。受影響的居民指，外窗位置被棚架霸佔，光線難以照射入室內，空氣亦不流通，已嚴重影響日常作息，長者更因此而感到不適。早前兼善里附近曾出現過火災，因此有居民擔憂冬天乾燥，加上木製棚架會增加火災危險。

另有居民因棚架的存在，阻礙相關人士進行驗電工程，未能依時進行「固定電力裝置定期測試」，被罰款350港元。陳指，清拆工程理應為最簡單的工序，不理解為何可以放置不理，並重申棚架已經嚴重影響民生，促請屋宇署立即跟進事件及解決問題，並於本月內完成清拆工程。