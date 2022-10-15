葵涌迷你倉藏5900萬元大麻花　運作一周遭搗破拘一男

昨日(14日)下午約4時，警方於葵涌進行打擊毒品行動，期間探員目睹一名可疑男子從打磚坪街一工廈迷你倉離開，於是上前將其截停。經搜查後，探員在他手持的6個紙袋內搜出6包約重一公斤的懷疑大麻花，隨即以涉嫌「販毒」將其拘捕。警方及後押同該名男子返回他使用的迷你倉，再於倉內搜出391包共重272公斤的大麻花，以及一批毒品包裝工具。涉案毒品總市值估計高達5,900萬港元。

被捕男子姓陳(25歲)，報稱維修技工，他現正被扣留調查，稍後將被暫控兩項「販毒」罪，案件後日(17日)於西九龍法院提堂。初步調查顯示，涉案大麻花是由加拿大運入本港，而藏毒迷你倉運作約一星期，警方相信行動已成功阻截一批毒品流入本地市場，正循其銷售渠道等多方面展開調查，不排除有更多人被捕。

警方留意到，毒販會利用迷你倉作為毒品儲存及分銷中心，相信是因為其倉租相對便宜，租期較有彈性，且大部分採用24小時營運的自助模式，方便毒販在人流較少的時段出入，亦可以分拆毒品到不同迷你倉，減低被發現的風險，增加執法人員的調查難度。警方呼籲業界及迷你倉的租戶，如果察覺身邊的迷你倉經常有可疑人士出入、倉內儲存一些可疑物品，或有人專挑深夜時分進出，並傳出疑似包裝物件等的異響，應盡快與警方聯絡。