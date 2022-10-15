研究指6成青年超時工作無補貼　學者促政府檢討工時政策

港府一直未為標準工時立法，打工仔超時工作長期缺乏保障。嶺南大學政策研究院、文化研究及發展中心及樂施會今日(15日)聯合發布一份有關香港青年就業現況的調查，顯示本港青年平均每周工時為43.11至46.67小時，有受訪者更高達60小時，遠高於國際每周40小時的指標。此外，6成青年指僱主沒有提供任何超時工作補貼，只有約3成指僱主會提供津貼或補假。有學者指，長時間工作讓青年身心造成沉重負擔，促請政府全面檢討工時政策。

下周一(17日)是國際消除貧困日，嶺大研究團隊關注到本港青年的就業與貧窮狀況，故於今年5至10月，以深度訪談和問卷方式接觸18至29歲、有工作經驗的青年。當中與36人進行深度訪談，以及成功收回164份有效問卷。調查顯示，青年平均每周工作43.11小時；而深度訪談的受訪者平均每周工作46.67小時，工時遠超過國際每周工時的指標。近8成受訪者表示，其工作有以口頭或書面方式規定每日的工作時間，但當中近一半的受訪者表示實際上班的時間並不固定。此外，近6成受訪青年指僱主沒有提供任何超時工作補貼，只有約3成指僱主會提供津貼或補假。

受訪者中亦不乏長期從事不穩定工作，如斜槓族(slash)、「炒散」、自由職業工作者等，他們甚少和僱主簽訂合約，更遑論訂明工作時間，加上不同行業的工作文化導致他們長期超時工作。當中有接受深度訪問的青年甚至每周工作近60小時，他們均表示長工時已導致他們健康明顯轉差，如因長工時而勞損的身體部位有負面反應，以及在缺乏休息的情況下難以集中精神，增加了工傷意外的機會。此外，長工時讓受訪者較易作出損害自身健康的行為，如吸煙、三餐不定時以及減少運動及睡眠不足的情況，長遠亦損害健康。

嶺南大學文化研究系系主任兼講座教授潘毅表示，調查反映出本港青年工作非常不穩定、沒有僱員合約、工時超長以及工資偏低等問題。大部分受訪者均指出，工作從早到晚都沒有機會休息，也沒有加班費。她補充，香港在標準工時的立法方面，明顯落後於鄰近的其他國家或城市，這實在有需要盡快趕上國際水平，同時應正視一下年輕人面對的就業問題。她續指，研究團隊促請政府應全面檢討工時政策及相關勞工政策，並以每日8小時、每周40小時為工時政策基礎，超時工資率為1.5倍，落場、飯鐘亦應納入工時。此外，為保障從事不穩定工作的勞工，政府應以標準工時為基礎，但容許個別行業或以項目制聘請的僱員彈性處理工時。政府應和不同行業配合，推廣防範職業病，鼓勵各行業推行休息措施。而法例方面，政府應主導定義過勞死並納入勞工保障和賠償。