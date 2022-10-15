勞工權益被忽略　工會稱宜設失業保障制度　反對擴大輸入外勞

勞工權益備受關注，立法會亦正審議職安健條例草案，以加重違法罰款。有工會今日(15日)乘施政報告出爐之際，到政府總部請願，期望施政報告在勞工政策方面應多加著墨，保障廣大打工人士的權益，包括建立全面失業保障制度、檢討僱傭條例「4118」規定，加強自僱人士保障、要求政府帶頭取消外判制度及反對擴大輸入外勞。

工聯會權益委員會聯同行業工會代表到場，指疫情持續接近3年，失業、停工或被要求放無薪假等，成為了常態。工聯權委主任丘燿誠表示，早前的「臨時失業支援」計劃共收得47萬份申請，反映出勞工市場的嚴峻，及設立失業援助制度的必要性。丘促請政府設立進階版的「臨時失業支援」計劃，為失業人士發放津貼，上限9,000港元，最長為期6個月。另外，部分失業的人士為了生計，紛紛加入「零散工」的行列，勞動市場出現零散化的趨勢。工聯權委副主任林偉江表示，勞動市場越來越多自由工作者，惟現行的勞工法例卻未能提供相應的保障，政府應儘快解決零散工的僱傭身份判定問題，並建立平台經濟的發牌制度，加入保障零散工權益的條款。

此外，不少僱主為了逃避應有的責任，故意鑽空子避免與員工訂立連續性合約（4118），如安排僱員工作的4星期內，至少有一星期安排少於18小時的工作時數，剝削了員工應有的法定權益及福利。有見及此，工會指政府有必要檢討「4118」的規定，改以「4072」釐定僱傭關係，即工友在4星期內為同一僱主工作滿72小時，即可獲僱傭條例保障，大大加強對散工、兼職工的保障。而香港建造業總工會副秘書長楊柏通表示，反對擴大輸入外勞，應保障本地工人優先就業，所謂的人手不足，其實是政府沒有規劃及項目同期展開所致的「人為缺人」。