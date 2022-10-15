中共二十大明早開幕　會期至下周六

中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發言人今日(15日)下午4時30分在人民大會堂舉行新聞發布會，宣布二十大明日(16日)早上10時開幕，會期至下周六(22日)。二十大閉幕後，將召開二十屆一中全會，會議結束後新一屆中央政治局常委將與中外記者見面。

新聞發言人孫業禮表示，周六下午召開了黨的二十大預備會議，選出了二十大主席團，大會將在主席團領導下進行；並通過設立秘書處，負責大會各項會務工作，由中央書記處書記王滬寧出任秘書長。預備會議後，召開了代表資格審查委員會會議和主席團第一次會議，會上通過了大會具體日程，推舉產生了主席團常務委員會。

二十大主要議程包括聽取和審查十九屆中央委員會的報告，審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告，審議通過《中國共產黨章程（修正案）》，選舉二十屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。黨中央為起草二十大報告，徵求各方面對議題的意見，意見稿形成後又廣泛徵求各方面意見，包括黨的十九屆中央委員會、中央紀律檢查委員會成員等共4,700餘人。

孫業禮提到，這次修改黨章工作，要把二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，體現十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略，以適應新形勢新任務對黨的工作和建設提出的新要求。經二十大代表資格審查委員會審查，確認2,296名代表資格有效，他們將代表490多萬個基層黨組織和9,600多萬名黨員出席二十大。

在答問環節，有記者問及中國在新冠疫情仍堅定不移地貫徹「動態清零」方針，是否擔心在經濟面臨挑戰時會被孤立。孫業禮回應指，動態清零是立足中國國情、遵循科學規律制定的防疫方針，他們會按照這個總方針，不斷完善疫情防控的具體措施。至於對外關係方面，他強調中共的對外交往不以意識形態劃線。