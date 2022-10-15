救世軍三聖邨過渡屋123單位　最快年內陸續入伙

再有過渡性房屋項目展開工程。救世軍「齊+」@三聖過渡性房屋項目今日(15日)於屯門三聖邨舉行動土儀式，房屋局副局長戴尚誠及新界鄉議局主席劉業強受邀任主禮嘉賓及致詞。過渡屋改建前救世軍三聖邨劉伍英學校校舍而成，一共提供123個單位，預計約400人受惠，申請資格為輪候公屋3年或以上；居於惡劣環境有緊急住屋需要的基層家庭及單身人士，項目料最快可於本年內陸續入伙。

該項目樓高7層並設有升降機，提供1至2人、3至4人及無障礙單位共123個，以合理租金協助基層家庭及單身人士紓緩住屋問題。項目內每個單位均配置獨立洗手間、浴室及煮食空間，亦設單頭式電磁爐、窗口式冷氣機及儲水式電熱水爐。校舍部分空間改建為多用途活動室及公共空間予住戶使用。

除了提供適切居所外，項目更會引導住戶修養自身、管理家務及同行協建家園，例如加入社會服務及宗教事工等。校舍內部分設施及空間保留用作公共空間，藉此居民與當區居民可以增加互動。而救世軍亦會建立名為「BMIs」(身 Body、心 Mind、靈 Inner Spirit)的量度指標，為住戶的身體、心理及靈性作全面的評估，照顧住戶的心靈同時提高生活質素。