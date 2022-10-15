送遞員全港罷工　各區有限度服務　foodpanda：逢周五面談

外賣平台foodpanda上月底再推出新地圖系統計算工資，惟實際所獲的薪金卻較以往少，而送遞團隊今日(15日)傍晚7時發起全港罷工，時間至明日(16日)，並要求公司再談判並爭取停止減薪。此次是繼去年因減薪問題引發大罷工後，第二次工業行動。

《東網》記者晚上在foodpanda平台查看，發現不少餐廳仍可供訂餐，另有送遞員向記者表示，其收入較過去減20%，而今次罷工雖屬全港性，但各區仍保留部分人手接單，以保持有限度服務。而foodpanda在晚上發聲明指，留意到有送遞員正以行動表達訴求，亦理解送遞員對收入的關注，但該公司一直與送遞團隊保持緊密溝通，包括物流部主管於上周親自到訪20個地區與送遞員進行面談，當中包括今次有份參與罷工的地區屯門、觀塘及九龍灣，惟只有數位送遞員出席。foodpanda指每個周五均預留時間與送遞員於尖沙咀的Rider Hub面對面溝通，希望與更多送遞員能夠親身會面，以達到有建設性的成果。

該公司強調去年送遞員所提出的15項訴求，已於過去1年回應及處理，其中該公司根據送遞團隊去年的要求，採納Google地圖的功能以確保更準確的距離計算，讓所有訂單的服務費將會更公平、準確地發放。foodpanda又指，Google送遞距離新功能推出以來，公司從未減少對整體服務費，更進一步增加了17%的距離服務費，而66%的訂單服務費(尤其是長距離訂單)亦有所提升。