政Whats噏：落實居家安老　陳健波籲支援照顧者

面對高齡化社會，政府近年力推「居家安老」。議員陳健波(波哥)就指政府估計15年後，香港每3人就有1人係長者，要銀髮族頤養天年，不斷起老人院唔係辦法，因為香港唔夠土地又缺人手，況且好多人都唔想入老人院，所以居家安老係一個唔錯嘅方法，不過留喺屋企嘅老人家往往需要照顧，然而政府對於照顧者嘅支援好有限，即使申領有津貼亦只得雞碎咁多，佢建議政府要加強對照顧者嘅支援，尤其係經濟方面。

波哥喺社交專頁指出，長者要享受有質素嘅晚年生活，由同住嘅家人負責照顧，無疑係會更細心。但對於全天候照顧長者而不能外出謀生嘅人而言，一方面未必有收入，另一方面又要應付醫療及生活開支，沉重負擔形成巨大嘅精神同經濟壓力，況且香港亦有唔少「以老護老」嘅情況！儘管政府透過關愛基金，向照顧者提供生活津貼，不過申請門檻好高，而且津貼亦只得二千多元。

所以居家安老要做得好，波哥建議政府應該多方面加強對照顧者嘅支援，除咗要減輕佢哋嘅經濟壓力，亦要提供暫托、精神支援等服務。波哥又話，大家都會老，今日你係照顧者，他日會成為被照顧者，而有家人嘅照顧，總比外傭或老人院親切。其實改善對照顧者嘅支援，政府就可以節省大量興建老人院嘅土地同埋人手費用，真係雙贏咁話。