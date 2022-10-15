美國空運零食藏冰毒可卡因　海關拘兩男檢1400萬元貨

香港海關機場科人員，本周三(12日)根據風險管理原則，揀選及查驗一票由美國到港的雜貨，關員在其中3箱貨物內，尋獲14公斤懷疑冰毒及5公斤懷疑可卡因，估計總值約1,400萬港元。據悉，該批毒品全部收藏在零食包裝內，海關毒品調查科接手跟進，至昨晨(14日)於葵涌進行監控遞送行動，期間以涉嫌「販毒」拘捕到物流公司提取該3箱毒品的24歲男子，經深入追查後，再在同區拘捕另一名49歲男子，相信他是負責駕車接應該名提貨的同黨，另於其身上搜出2.5克懷疑可卡因。

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫表示，被捕的24歲男子報稱建築工人，另一人則報任司機，他們互相認識，相信各自收取2,000港元及1,000港元報酬參與販毒。二人已被落案起訴「販運危險藥物」罪，而該名49歲男子另被控以一項「管有危險藥物」罪，案件後日(17日)在西九龍法院提堂。海關目前仍在收集線索及循多方向調查，未知背後是否涉及集團操控。

劉指出，本案毒販企圖以零食包裝掩飾毒品，企圖蒙混過關，但在海關風險管理、高效清關的執法策略，加上即時跟進調查下，終將上述兩人繩之以法。海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與毒品活動，亦不要接受他人的委託或聘請，運送一些受管制物品進出本港。另外，市民不應在未清楚物品屬性下，貿然協助他人運送，以及將個人資料及地址等交予他人，用作收取郵包的用途。海關會繼續與物流業界保持聯繫，加強打擊利用快遞途徑運毒，阻止毒品流入本港市面。