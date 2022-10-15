多76廈納強檢　藝人薛家燕居所半山殷樺花園2期上榜

再增76個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，包括藝人薛家燕居住的半山殷樺花園2期。政府今日(15日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該76個地方的人士，須於明日至後日(16日至17日)期間進行病毒檢測。政府明日會於樂富橫頭磡邨重開臨時流動採樣站，位於深井海韻花園的臨時流動採樣站亦會延長服務日期至明日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.葵涌荔景邨安景樓

2.葵涌麗瑤邨華瑤樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.長沙灣凱樂苑凱碧閣

2.大埔明雅苑明昌閣

3.觀塘凱滙1座

4.尖沙咀漾日居7座

5.大角咀帝柏海灣5座

6.柴灣康翠臺7座

7.柴灣富欣花園7座

8.黃大仙樂富邨宏康樓

9.土瓜灣海悅豪庭1座

10.紅磡黃埔花園金柏苑2座

11.屯門大興邨興偉樓

12.荃灣灣景花園4座

13.將軍澳都會駅3座

14.將軍澳寶盈花園4座

15.土瓜灣九龍城道135號福至大廈

16.紅磡黃埔花園銀竹苑1座

17.柴灣杏花邨37座

18.灣仔堅尼地道9M號皇朝閣

19.將軍澳嘉悅2座

20.天水圍天盛苑盛匯閣

21.深水埗怡靖苑閒靜閣

22.沙田愉翠苑愉善閣

23.馬鞍山雅景臺1座

24.荃灣環宇海灣3座

25.馬鞍山新港城G座

26.屯門卓爾居5座

27.青衣偉景花園5座

28.荃灣灣景花園3座

29.鰂魚涌太古城紫樺閣

30.鑽石山宏景花園6座

31.荃灣愉景新城10座

32.黃大仙翠竹花園10座

33.慈雲山慈愛苑愛華閣

34.天水圍天盛苑盛悅閣

35.觀塘月華街40號萬福大廈

36.九龍城嘉匯8座

37.大圍美松苑樂松閣

38.九龍塘太子道西377號栢德豪廷

39.跑馬地山光道34至40號永富苑

40.元朗御景園2座

41.跑馬地藍塘道62號藍駿樓

42.北角七姊妺道28號富家閣

43.九龍塘雅麗居2座

44.半山區干德道30號殷榮閣

45.沙田晉名峰B座

46.深水埗福榮街171號永華大廈

47.香港仔港麗豪園2座

48.上水旭埔苑明湖閣

49.何文田俊民苑文福閣

50.大埔寶湖花園A座

51.灣仔星域軒1座

52.荃灣荃威花園D座

53.旺角西洋菜北街468號景怡峯

54.半山區殷樺花園2期

55.柴灣山翠苑翠琳閣

56.屯門偉景花園A座

57.紅磡海逸豪園22座

58.牛頭角樂雅苑雅靜閣

59.粉嶺牽晴間5座

60.馬鞍山富安花園7座

61.紅磡利工街9號悅目

62.馬鞍山天宇海5A座

63.堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心

64.荃灣荃威花園K座

65.長沙灣星匯居1座

66.深井海韻花園3座

67.橫頭磡橫頭磡邨宏顯樓

68.大圍恒峰花園2座

69.茶果嶺麗港城1座

70.鰂魚涌太古城雅蓮閣

71.尖沙咀漾日居6座

72.大圍顯田街11號嘉順苑

73.屯門海典軒1座

74.屯門悅湖山莊13座