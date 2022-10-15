港男放售三新iPhone　誤墮假支票騙局　慘失3.4萬港元

蘋果公司(Apple Inc.)新一季iPhone 14系列手機開售近1個月，相信不少買家已購得心頭好，甚至炒價放機大賺一筆，不過有不法之徒以此為商機，利用假支票進行詐騙。31歲男子Jason昨日(14日)在網上討論區反映，早前經官網訂購3部iPhone 14系列手機，事後在二手交易平台獲一買家聯繫，協商以3.4萬港元與對方交易，未料卻墮入「財機兩失」的騙局。東網記者今晚(15日)向Jason查詢時，後者指已就事件報警，「但唔期望有用」。

Jason表示，他早前在官網訂購iPhone 14 Pro Max 512GB、256GB，iPhone 14 Pro 256GB，官方價格分別是11,899、10,199及9,399港元，3部手機合共31,479港元。他將手機放在「旋轉拍賣 Carousell」拍賣，獲上述買家、即幕後主腦聯繫，對方以3.4萬港元同時購入3部手機。至交收當日，「(買家)本身話親自嚟我屋企附近交收，結果叫咗個後生四眼來我條唔近MTR(港鐵)嘅村交收」，該男以銀行只有3萬港元轉帳限額為由，指買家本人會在港鐵站銀行櫃員機以現金存鈔的方式即時過數。為確認雙方銀行戶口，買家先入數100港元，Jason見正常收到錢便如常交機，並獲買家再入數3.4萬港元，交易完成後就目送該名「4眼男」唔檢查手機直接坐的士離開。

惟Jason回家後打算用交易所得的金額還卡數時，發現銀行App顯示餘額不足，經查看才發現剛交易的3.4萬港元並非即時兌現，而是利用支票入數，實時可用結餘只得開初確認戶口的100港元。Jason事後再聯絡買家時，已被對方封鎖及列入黑名單，並同時被毀屍滅迹、刪除Whatsapp通訊中的假入數紙文件，最終連3.4萬港元的支票亦被「彈票」。當Jason再查證買家早前提及的公司，才得悉對方冒認間某間收購手機的公司，而真該公司負責人亦回應他指已報警，而至8月起亦有不少苦主同樣被騙。

Jason表示，想不到「為咗賺2k咁就冇咗個幾月人工」，他又提醒其他「機友」，交收後切勿只留意銀行App的「金額總數」，亦要留意轉帳後的「可動用餘額」是否正確，同時要留意對方的交易手法是轉數或入支票，「我就係冇睇到寫CHEQUE(支票)就中招，個幾鐘後彈票」。近年騙徒手法層出不窮，想避免中伏唯有加強警惕，所以各位賣家所有交易都應「打起12分精神」，以防受騙。