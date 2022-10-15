政Whats噏：裝修工單位猝死　網民憂變凶宅　招國偉：自己會繼續住

住屋問題困擾唔少港人，一般申請者排公屋時間平均輪候時間為6年，特快公屋編配計劃可以加快上樓，但就有可能係凶宅。而即使係新樓，亦可能喺入伙在即先發生意外，租戶隨時陷入兩難局面。講緊嘅就係屯門新落成嘅菁田邨一個公屋單位內，一名裝修男工早前喺單位內不幸病發猝死，大批網民討論公屋單位會唔會隨即變凶宅。房委會委員、身兼公屋聯會總幹事招國偉日前拍片就話，如果自己係租戶，會選擇入住，亦指網民意見都係觀點與角度不同，究竟點解呢？

招國偉指，佢自己唔係唔驚，亦都可能留有陰影，但因為相信事件屬自然身故，因此單位並非為凶宅。佢又提到如果要再比多一筆裝修費用時，可能經濟上未必可以負荷。不過佢都強調如果租戶真係唔舒服都屬人之常情，可以考慮向署方提出調遷要求，睇吓邨內有無同性質嘅單位喎。

其實房屋署有調遷機制，指明喺資源許可嘅情況下，設有下列幾類嘅調遷計劃，以配合租戶嘅各種調遷需要，包括邨內調遷、特別調遷等。其實每個家庭都想有個安樂窩，所以都應該睇返自己需求而行動。