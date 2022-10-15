政Whats噏：剩餘藥物損環境　林哲玄倡源頭解決

正所謂「是藥三分毒」，剩餘藥物如果處理不當，對環境嘅危害較廚餘更大。然而醫療發達嘅香港，棄用嘅家居藥物該如何處理，既欠規定亦無相關服務。加上人口老化，出現家居藥餘嘅情況恐怕會更普遍。醫療衞生界議員林哲玄，日前去信立法會衞生事務委員會，要求將藥餘問題加入議程討論。

雖然每個家庭，總會貯備一啲「看門口」嘅藥物，但隨着人口老化，需長期服用藥物嘅市民愈來愈多，公立醫院專科門診嘅覆診間距隨時長達半年到一年，於是病人隨時獲發半年以上嘅藥物，但下次覆診前病情有變或藥物有副作用而須調整用藥，原有嘅藥物即變廢物，形成浪費。

其實按法例，包括針藥在內嘅廢棄藥物都被界定為化學廢物，其儲存、收集、運送及處置均須符合相關規定，然而管制措施並唔適用於家居嘅棄用藥物。若果囤積嘅藥物作廢，然後混雜喺家居廢物一齊棄置的話，咁就勢必污染環境；如果丟棄嘅係抗生素，更有機會催生抗藥性細菌，後果嚴重都咪話唔得人驚。

針對藥餘嘅問題，林哲玄認為須由源頭做起。佢主張病情未及穩定嘅病人喺公立醫院專科門診覆診後，獲發兩星期嘅藥物，之後就到社區藥劑師配藥，直到下次覆診為止。而社區藥劑師配藥時，亦可以為病人檢視用藥情況。至於病情較為穩定嘅病人，轉診家庭醫生係可行嘅方法，事關家庭醫生嘅診症地點通常較接近病人居所，覆診間距可以縮短，減少每次發藥量。除此之外，政府應考慮為社區居民提供棄置藥物嘅途徑，如區內設置棄置箱以處理廢棄藥物。

身兼工人醫療所董事會主席嘅議員黃國，都認為香港必需處理藥餘嘅問題，仲話由政府統一回收藥物係可行嘅做法，不過前提係藥物派發時必需依循用幾多畀幾多嘅原則，因為藥物一派咗就收唔番。佢又提到基層市民往往難以短時間內覆診，變相好難成日拎藥，搞到一次派好多，有機會造成浪費。鑑於基層醫療服務好緊張，黃國冀增加家庭醫生嘅網絡，同時發揮地區醫健中心嘅作用，而醫管局亦可協同私營醫療機構實行公私營合作，做好分工。