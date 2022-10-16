追數男自行寫上門牌後淋油收工　戶主疑被點錯相

大家平日登門訪友，有時候因某些原因摸錯門口屬常有的事，至多再嘥些腳骨力搵對門戶了事，但若被人「點錯相」淋油淋到閣下家門，就真係無妄之災！土瓜灣就發生疑遭「淋錯油」事件，一名男子前日(14日)闖至偉恆昌新邨一個住宅單位，在門外寫上「9A」兩個字，疑似刻意標示門牌號碼，繼而在單位外淋紅油，惟其容貌及部分犯案過程亦遭拍攝下來。事發後，男戶主強調自己從無與人結怨，亦無牽涉錢銀糾紛，思疑被「點錯相」，已報警求助，警方列作「刑事毀壞」處理。

前日下午5時許，該邨昌景閣一高層單位被人淋紅油，一名戴口罩身穿黑色上衣男子，鬼鬼祟祟地從後樓梯步出，並在單位門外以箱頭筆寫上「9A」，相信是就門牌號碼作標記，過程被閉路電視拍下，其後女戶主追出，發現門外已被人淋紅油，惜歹徒已逃去，遂通知管理員報警。事件中姓黃男戶主當日在社交平台表示，與家人住在偉恆昌昌景閣，下午5時許接到家人來電，告知單位被人淋紅油，但黃自問無得罪人，或與人有經濟糾紛，又指其住所門口被人寫上「9A」兩個字及淋紅油，及後家人從住所追出察看，惜終被歹徒逃脫。

警方表示，前日傍晚約6時接獲上址一住戶報案，指嗅到單位外傳來疑似天拿水刺鼻氣味，當開門察看，赫見大門被淋紅油。警方隨即派員到場，案件仍在調查中，列作「刑事毀壞」處理，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，正追查歹徒下落。