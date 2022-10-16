港大設平台支援失胎父母　燃點網絡天燈向小天使傳愛意

根據政府統計數字，香港每年大約有8,000宗失胎個案，每5位孕婦便有一位曾經歷失胎。懷孕本是充滿期待的歷程，但胎兒俏然離去，這突如其來的轉變，加上社會對這方面缺乏認識，失胎父母往往感到茫然若失卻又難於啟齒，只好將失胎帶來的哀痛藏於心底。香港大學設立本港首個失胎支援計劃「小足．福」，提供一個全面和多元化的支援平台，讓經歷自然流產的父母由醫院到社區、在線上及線下，均得到適切的心理及社交支援，走過失胎的哀傷。

「小足．福」計劃獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，並由香港大學社會工作及社會行政學系、香港基督教女青會家庭健康促進中心，以及香港明愛恩遇–明愛失胎支援中心聯合推展，為期3年。該計劃網會提供實用資訊及服務轉介，並設有的「天燈傳遞愛」，父母可選擇天燈顔色，在天燈寫上對逝去孩子的說話，然後讓天燈在平台的夜空緩緩升起，藉以表達他們對孩子的思念。網站亦輯錄了講述8位家長如何渡過失胎經歷的短片，包括一位媽媽分享她和5位小天使說再見的經歷、失胎爸爸處理哀傷的方法、失胎媽媽對親友回應哀傷的感受等。

香港基督教女青年會則提供多項支援服務，包括給剛經歷失胎的父母100天的緊急支援、提供流產後專題資訊及關顧服務、簡短面談和線上輔導、專業心理輔導和資深社工跟進等；另外亦設有小天使喪葬物資支援，心靈藝術療癒活動如「父母手作衣物」、「懷緬剪貼箱」等，以及沙畫、心靈寫作及過來人小組等活動。香港明愛家庭服務則透過公衆教育、活動、小組及個案輔導，提供全面、深入及專業的服務，協助失胎父母過渡失胎所帶來的哀痛及糾結情緒、重建自信，回復及增進伴侶間的情感和性的親密關係。