安老政策假大空　拓展院舍一場夢

新一屆政府將於周三（19日）公布首份施政報告，政府民生政策一大重點是安老，新計劃未出台前，本報連同團體清點近年安老大計，發現不少都落空，如2019年推出的「購置處所以提供福利設施計劃」，200億元款項最終僅用了約1.1億元，資金落實率低至約0.55%；2013年提出「私人土地作福利用途特別計劃」，本是協助機構運用私人土地提供安老服務，但推出至今近10年僅得6項目落成，另外40多個項目「仍在研究」。團體擔心，在人口老化日益嚴重的今天，本港面對的老無所依挑戰愈來愈大！

香港現有長者人口（65歲或以上）多達152萬人，5年後料將增至190萬，政府統計處的推算更嚇人，2039年將增至252萬人，平均每3名香港人就有一名長者。然而，本港安老養老政策卻一直拖拖拉拉，有安老業界代表透露，目前輪候院舍時間平均仍需22個月。長者床位緊張，與政府兩大拓展院舍供應的計劃均觸礁有關。

上屆政府於2019年度《財政預算案》提出「購置處所以提供福利設施計劃」，透過撥款200億元作購置私人處所用地作福利用途，計劃是3年內在全港18區購入126項物業，合共提供約160個社福設施，用作家庭及兒童照顧、安老服務等。中原工商舖董事總經理潘志明表示，政府至今只斥資1.115億元成功購入兩個市區項目，包括在今年5月，以成交價約7,500萬元購入面積為6,350方呎、位於上環的華秦國際大廈一樓全層；以及在去年11月以約3,650萬元購入面積約3,600方呎、位於長沙灣元州街的尚南天一樓一號及二號舖連外牆。

潘坦言，疫情打擊商舖收益，連帶租金亦大幅下滑，街舖租金跌幅高達30至80%不等，部分舖租由500至1,000元一呎，跌至數十元一呎。這個時候理應是政府「入手」的適當時機，各方均贏，但政府手握約199億元卻無作為。立法會福利事務委員主席陳恒鑌相信，市面上大多物業，包括呎數、面積等均欠缺彈性，未必適合作福利設施。至於計劃推出至今快近3年成效不彰，他建議收回重新審視，更明言若着手探討能否放寬現時興建安老院舍的高度限制或較實際。

社會福利署回覆，購置處所的進度取決於市場上是否有合適物業的供應，包括出售處所是否有合適的消防及無障礙通道設施、面積及位置是否符合運作需要、附近的土地用途是否與福利用途協調等因素，以及業主的叫價是否偏離市場價值。

另一個紓緩院舍不足的計劃是2013年推出的「私人土地作福利用途特別計劃」，一度曾有50個項目獲准參與，料可增加9,000個安老服務名額及約8,000個康復服務名額，但9年過去，截至去年12月底僅有6項完工，另有一項目進入建設階段，其餘40多項則仍在研究或設計階段當中。

建築、測量及都市規劃界別議員謝偉銓坦言，「特別計劃」進展未如人意，有很多非政府組織（NGO）曾反映申請程序繁複，審批過程又需涉多個部門，需時甚久。他認為政府應為餘下參與項目訂立清晰時間表，如擔心NGO資金不足或欠缺相關經驗，則可訂立明確指引，包括設金額門檻等，讓申請者及早清楚獲批條件，以加快發展，避免任由土地閒置。

■記者阮子鏗