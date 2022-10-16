東方日報A2：逆向隔離唔樂觀　北上檢疫有望放寬

本港早前放寬入境檢疫至「0+3」，與國際通關邁前一大步，但近日又再爆新變種病毒，中港通關等了3年至今未有太大進展，還有漫漫長路。至於早前港府指正與內地部門商討「逆向隔離」方案，同樣未有詳情。而最新消息憂喜參半，有政界人士表示，港府與內地通關問題「難搞」，但隨疫情受控，相信可逐步放寬，相關部門正商討細節，包括放寬入境檢疫限制，期望今年內有機會縮短7日檢疫期至4日，並會增加驛站名額等。至於逆向隔離則估計因人手及責任等阻滯，料最終胎死腹中。

由於本港近日接連出現新變種病毒，難免對通關構成障礙，遠遠未達至可完全撤銷檢疫或檢測安排的階段，仍要視乎數據、考慮新變種的傳染力等，再決定放寬步伐。政界消息指，中共二十大換屆後入境內地「7+3」的檢疫政策或可縮短。現時由染疫到確診一般是3日左右，即「有事無事，3天內見到」，因此內地的「7+3」檢疫政策有望縮短至只在酒店隔離4天，即「4+3」，如此這般，隔離酒店房間得以加快輪轉，床位便會大增約一半；同時或會宣布增加本港從深圳灣口岸入境內地的每日配額；而且估計屆時只需經任何一個口岸入境內地，通過檢疫要求即能前往各個省市，也可考慮將「健康驛站」分散至內地其他城市，如安排入境人士到同是廣東省的東莞和惠州等地檢疫，以增加每日的入境配額。

至於兩地早前成立專班商討逆向隔離細節方面，有關消息指，由於兩地在商討過程中發現很多技術問題，包括難以在港聘請接受閉環管理的工作人員，形容一旦有意外，將要深圳當局承擔，該些問題未必可很快解決，故不能期望內地一次過放寬入境措施。

被問到會否胎死腹中，他則稱如果有同樣方便的辦法，他並不介意。另外，香港對外來人士未能放寬檢疫至「0+0」，是否因為政策不能與內地差距太遠，他則稱這未必是主要考慮因素，相信當局正檢視相關數據，例如輸入個案數字等再作考慮。

根據內地當局的入境要求，現時港人前往內地需要接受「7+3」檢疫，即7天集中隔離醫學觀察、以及3天的居家健康監測，即總共10天。入境人士須先到「健康驛站」系統預約隔離酒店及通關名額，完成後會獲取綠色二維碼。經陸路出入境管制站前往內地的人士，除持有核酸檢測無染疫證明外，於關口亦須接受額外的快速核酸檢測，同樣證明無染疫方可繼續行程。有關人士通過安檢後，亦要在指定範圍內等候，再由專屬巴士接載去獲分配的酒店。

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