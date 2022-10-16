安老服務鬧人手荒　促增外勞內地招募

在面對院舍新修例下，業界估算護士及護理員至今仍分別欠500及700人。（袁志豪攝）

安老服務落後需要，與本港安老業界面對嚴重缺地缺人問題有關。疫情前本港資助院舍已長期有約兩成人手空缺，包括專業職系的物理治療師、護士及一般護理員等，近年受到安老院舍條例修訂、疫情及移民潮三重夾擊，業界人手出現短缺數目高達1.1萬人。安老業者慨嘆掣肘太多，冀當局拆牆鬆綁，為特定工種即安老業制訂短、中、長期的本地人力資源發展政策。

第5波疫情令安老業界缺人災難無所遁形，政府需宣布有時限地放寬安老院及殘疾院舍申請輸入外勞規定，以及由社會福利署向內地直接聘用臨時合約照顧員，勞工處最新數字顯示，共有3,535名護理員獲批輸入。然而，安老服務協會執委李輝說，移民潮下醫管局醫護人員流失情況持續，與醫療體系競爭護士人手的安老業界情況更嚴重，「新血」稀少、舊人更難請，業界估算護士及護理員至今仍分別欠500及700人。

然而，業界百般困難之際，政府又要推動安老院舍條例修訂，令院舍承受額外壓力，她擔心反效果，令業界「雪上加霜」。尤其古洞北及小欖等地將有大型院舍落成，新增宿位還涉約1,750及約1,700個，行業人力勢進一步短缺。

李輝希望政府繼續放寬安老業界輸入外勞，包括把目前本地工人與根據補充勞工計劃輸入的護理員的人手比例維持在2:1，放寬至1:1、擴大輸入外勞工種，甚或可再次向內地招募或聘用人手，才能短期紓緩業界「人手荒」苦況，她補充道，內地照顧員可優勢互補，把本港院舍管理模式同樣應用於內地。