減廢大落後　垃圾徵費拖極未有

本港將於年底上調膠袋徵費至一元，望減少堆填區約25%廢膠袋量，但俗稱垃圾徵費的都市固體廢物收費措施卻遲遲冇影。據環境保護署的最新數據顯示，2020年日均約1.1萬公噸都市固體廢物棄置於堆填區，平均每人每日棄置1.44公斤垃圾，較2011年增逾20%。可是，都市固體廢物的回收循環再造量不升反跌，由2011年的約3億公噸至2020年約1.5億公噸，單年回收量下跌達一半，而佔整體廢物的比例亦由48%降至28%，相差20個百分點。綠惜地球批評，廢物管理是本港環保政策的最大敗筆，垃圾徵費經歷多屆政府，至今仍未實行，市民減廢意識未能提高。回收業則指港府常閉門造車，不體會民間疾苦。

政府為推動市民減廢，紓緩堆填區等壓力，早在2005年的《都市固體廢物管理政策大綱（2005-2014）》提出減廢「火車頭」、俗稱「垃圾徵費」的都市固體廢物收費建議，建議於2007年立法推行，但最終於2012年才諮詢公眾，探討收費模式、實際運作等議題，但諮詢完成後，卻多年未有下文。前環境局直至2017年才公布垃圾徵費的建議實施安排，拖至去年獲立法會通過，目標是明年下半年實施，但確實日子仍未有期。

綠惜地球指出，多屆政府對廢物議題，要不有心無力，或是有力無心，令廢物收費法曠日經久，提出至今經過18年仍未正式實施。高級項目主任劉兆朗認為，拖延主因在於政府遲遲未完成處理執行的細節，具體的執法、防止市民亂掉垃圾的措施仍未清晰交代。劉又說，政府對垃圾徵費的解說有限，議員及市民對徵費認識不全面，遲遲未能得到大眾的信心，難達到主流共識。

回收量近年持續下跌，業界認為原因在於外來環境轉變及港府支援不足。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，佔約21%都市固體廢物的廢膠，價值一向較低，但處理成本較高，「無津貼根本無錢賺」，而自內地停收廢膠等外來垃圾後，本港回收商需「急轉型」，收集回收物外亦要將廢膠轉化成再生膠粒的原材料，才能出口內地，開支急增，令部分回收企業倒閉。

劉批評港府早前的廢物處理管理欠缺前瞻性，未有規劃回收業的發展，過分依賴內地處理港人垃圾，直至問題「殺到埋身」才處理。他說，以往政府常以「市場主導」為由，拒絕資助回收業，但實際上行業是「蝕住做」，沒有補貼根本沒人會經營，批評政府常閉門造車，不明白民間疾苦。

上屆政府大力推動俗稱綠在區區的社區回收網絡，交由非牟利機構營運回收設施。劉耀成認為，綠在區區做到教育巿民回收意識的效果不俗，但回收物收集量上未必取得大成效，指機構並非牟利，毋須如回收商一樣，需要「追數」以維持經營。而營運機構僅需達目標回收量，便能「收足錢」，認為環保署需定期檢討目標回收量，推動營運商加強收集、處理的服務。

環保署回應指，垃圾徵費於去年8月底獲立法會通過，正積極開展準備工作，又說「綠在區區」，每月吸引數以10萬人到訪和參與乾淨回收，在2021年共收集約1.44萬公噸的回收物，正持續擴展服務，包括為住宅提供「一站式信心回收服務」，重點接收低價值回收物循環再造，預期無論是回收量或是運作成效，將進一步提升。