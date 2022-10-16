廚餘出路狹窄　澳洲清涼椅幫到手

廚餘多年來穩佔本港都市固體廢物量約30%，惟現時廚餘處理出路狹窄，澳洲有公司兩年前展開「清涼椅」先導計劃，得到新南威爾士州政府資助，於悉尼咖啡店外的街頭，設置由環保物料製造的3座位長椅，內藏廚餘分解箱，善用幼蟲，將廚餘變養分，栽種新植物。

現時本港主要依賴有機資源回收中心第一期（O.PARK1）、大埔污水處理廠的「廚餘/污泥共厭氧消化」試驗計劃，每日合共處理最高約250公噸廚餘，連同預期於2023年、2024年投產的沙田污水處理廠、及有機資源回收中心第二期（O·PARK2），2024/25年每日廚餘處理量能達600公噸；但對於日產約3,300公噸廚餘的香港，處理量不足20%。

「清涼椅」的分解箱內藏飼養幼蟲的化肥箱，只要將收集得來的餐廳和咖啡店廚餘倒進箱內，再用舊麻布袋覆蓋，再加點水，便能營造合適環境供幼蟲生活，並將廚餘分解，只需約3至5周便將廚餘化成肥料，養分滋養椅子兩側的植物，例如花草、香料等。

而它的外形較相比傳統廚餘回收箱美觀，又能夠綠化社區同時亦可為行人路降溫。但綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，澳洲的飲食習慣、廚餘類別與本港的有差異，本港能否倣效「清涼椅」成疑。