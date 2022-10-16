荃灣路障前掟冰壺出車　迷幻司機撞正休班警冇運行

今日(16日)凌晨約3時，警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊，在荃灣路往屯門方向近晉昇工廠大廈對開，進行打擊酒駕及藥駕行動，並設置路障截查可疑車輛。期間一名駐守西九龍總區交通部休班男警，駕駛私家車沿荃灣路駛近路障之際，目睹前面另一輛私家車上，有人將一包可疑物品拋出車外；休班警甚覺可疑，隨即尾隨疑車，同時監視車內司機動靜。

未幾，當可疑私家車駛至路障前，在場交通警員亦察覺車上男司機神色有異，遂示意司機停車受查，經酒精呼氣測試及快速口腔液測試，發現司機有吸毒迹象，查問下有人承認曾吸食冰毒；而警員從地上檢回的可疑物品，證實為一個冰壺，遂以涉嫌藥駕及藏有工具可作吸食毒品用途，將該名司機拘捕。警員並召來一隻警犬協助搜車，惟再無發現，遂將被捕司機連同證物帶署扣查；據悉，疑犯姓蔡(39歲)，報稱搭棚工人，涉事私家車屬其擁有。

另外，差不多時間，一名姓杜(42歲)男子駕車至上述路障，被警員察覺身有酒氣，接受酒精呼氣測試，錄得飲酒超標讀數，亦涉嫌酒駕被捕。