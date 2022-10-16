安老遠程服務大勢所趨　社聯與政府合作建平台　料明年推出

長者樂齡科技近年發展迅速，社聯行政總裁蔡海偉今日(16日)在電台節目上建議，利用科技協助居家長者進行遠程評估，針對他們的居所環境和需要，提供所需的樂齡科技設備，同時聘請年輕人作為指導員，定期上門了解長者使用情況和困難，期望政府能夠加強相關資源服務，協助長者居家安老。

蔡海偉指出，安老事務的大方向是遠程服務，服務包括評估、復康，社聯與政府科研中心合作建立遠程服務平台，預計明年推出；社聯亦會與其他機構合作設立測試平台，了解用家需要後，提供切合長者的產品服務。他又提到，樂齡科技博覽將於下月初在灣仔會展舉行，屆時有近180間公司展出約700件樂齡產品，社聯會提供租賃服務，並視乎用家負擔能力來釐定租金。

他另指出，本港仍有20多萬名輪候公屋人士，約10萬人居住在劏房，期望政府發表的施政報告，過渡性房屋供應量可增至3萬個以上。他建議，當局利用位於市區隔離設施改裝為過渡性房屋，例如目前啟德隔離中心可提供2,700個單位，部分更可以兩個合併成一個大單位，改裝預料需時僅3個月。至於由社聯營運的過渡性房屋項目「南昌220」，有租戶在兩年合約期後仍未獲派公屋，他解釋項目用短期閒置土地，故用途受限制，現時有更多過渡性房屋單位落成，悖希望進一步延長居住期至2年以上；而基層家庭遷出相關單位時，希望亦能獲發搬遷津貼。