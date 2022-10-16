上月機場客運量錄52.5萬人　較去年升逾1.3倍　往東南亞升幅顯著

港府於上月26日放寛入境檢疫措施至「0+3」，香港機場管理局今天(16日)公布上月份的航空交通量，其中機場客運量錄得達52.5萬人次，較去年同月比較上升132.7%。貨運量和飛機起降量則分別為34.1萬公噸及11,665架次，與去年同月比較下跌25.0%及16.3%。在放寬入境檢疫要求下，香港居民及訪港旅客人數因而上升，帶動客運量增長，當中往來東南亞的旅客量升幅最為顯著。

面對全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢持續緊張，加上全球供應鏈受阻，均對貨運量造成影響。出口及進口貨運量分別較去年同月下降30%及25%，往來北美及歐洲主要貿易地區的貨運量錄得最明顯跌幅。

為迎接復甦，機管局正與業界緊密合作，機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，致力確保機場的衞生及安全，例如在登機過程採用生物特徵等無接觸式技術，以及引入清潔機械人，隨着客運大樓多項設施提升，旅客將有更佳的嶄新機場體驗，對機場長遠發展及航空交通量增長充滿信心。

於今年首9個月，機場處理旅客量220萬人次，較去年同期上升139.5%。貨運量及飛機起降量則分別較去年同期下跌12.9%及4.7%。