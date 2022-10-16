市建局試行「預先批地」 加快重建　盛德街項目兩年內清場

市區重建是增加住宅單位供應的良策之一，惟冗贅的收樓及補償程序拖慢發展步伐。市建局行政總監韋志成今日(16日)發表網誌，指市建局試行「預先批地」精簡程序，目前4個獲批的重建項目中，九龍城區的盛德街項目進展最快，97%業權已接納收購建議，項目爭取最快明年內開展工程，提供640伙。「預先批地」包括靈活調整施工安排、縮短等候時間及減低清場複雜性等優點。市建局揀選盛德街項目作試點，考慮在日後推行九龍城、深水埗以至在油旺區的大型重建項目時應用。

市建局4個已獲政府批准的重建項目，位於九龍城區的盛德街／馬頭涌道重建公務員建屋合作社試點項目進度較快，項目涉及30幢樓宇，155個業權中，97%的物業業主已接納市建局的收購建議，住戶陸續遷出，目前只有3幢樓宇內仍有少數佔用人居住。市建局正與地政總署商討，精簡及加快該項目的批地程序，讓項目提早取得有關批地文件以進行招標，爭取最快在2023年內與合作發展商展開工程，預計可提供約640個住宅單位。盛德街試點推展過程順利，市建局和政府在處理項目涉及散社、土地補價、支付印花稅及行政費、補償方案等事宜開創多個先例，大部分業主接納收購建議，令項目在短短兩年間，已進入清場工作的階段。

「預先批地」概念下，市建局會視乎清場進度，當項目內只剩為數甚少並已有搬遷安排的佔用人，清場的複雜性較低時，便會因應招標計劃，提早向政府申請預先批出一份具附帶條款的地契文件。獲批的地契與一般地契同樣會涵蓋項目的准許發展參數和一般土地管理條款，亦會同時列出附帶條款，註明市建局需要繼續履行協助佔用人遷出的責任，並承擔一切所需的支出。「預先批地」有多個優點，包括市建局和合作發展商可以因應清場進度，靈活調整施工安排，包括為仍有佔用人居住的樓宇，做好保護措施；對已平整的範圍提早施工，令整個建造工序提前展開，縮短等候時間；市建局會繼續按照地契的附帶條款，盡力協助佔用人搬遷。市建局和政府正就「預先批地」制訂相關執行框架，包括審批地契條款、仍被佔用樓宇的管理安排、佔用人的處理等工作範疇。揀選盛德街項目作為「預先批地」的試點，作為未來優化重建項目批地程序的參考，考慮在日後推行九龍城、深水埗以至在油旺區的大型重建項目時應用。

韋志成亦提及，靠背壟道的另一個重建公務員合作社樓宇試點項目，涉及28個合作社，在項目開展時，仍有9個合作社未解散，近日有關散社工作已取得突破，其中一個合作社的全數業主已達成散社共識，將於本周舉行簽署樓契儀式，正式取得單位的註冊業權，成為業主。另外，項目內有數個合作社的社員，亦就散社達成初步共識。該項目已預留地盤南面部分約三分之一土地作發展首置單位，可提供接近1,000個首置單位。