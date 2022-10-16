高銀餐飲集團疑欠供強積金　積金局高度重視　促員工主動聯絡

屢傳財困的高銀金融主席潘蘇通及高銀金融旗下公司早前遭入稟清盤後，高銀金融中心亦被接管人出售，業權日前正式易手，而高銀集團旗下高銀餐飲亦終止營業，受影響員工涉約50人，有員工指被拖欠9月份強積金供款及憂慮欠薪向工會求助，並向勞工處備案。積金局今日(16日)表示高度重視拖欠僱員強積金事宜，呼籲受影響員工主動跟局方聯絡。

有5間餐廳的高銀餐飲，其中兩間於早前結業及遣散員工。工聯會早前指接獲高銀餐飲集團員工求助，指該集團由於突遭其他集團收購，致剩餘的3間餐廳連同寫字樓亦停業，受影響員工有近50人。上周五（14日）中午，疑出現問題的餐廳已沒有食材供應到餐廳，員工也無法開門營業。由於該集團所屬的寫字樓及餐廳現被另一集團收購，並需交吉，但一眾員工仍未得到管理層通知最新的遣散安排，部分員工不安，有人指公司欠供9月強積金，10月上半月的薪金亦未發放，擔心臨近年尾，就業情況轉差。

就高銀集團旗下飲食業務被指拖欠僱員強積金事宜，積金局發言人指高度重視相關情況，現正與強積金受託人確認供款狀況，並與工會聯絡，進一步了解情況，以便就拖欠強積金供款為有關員工提供協助，呼籲若有受聘高銀集團旗下餐廳的員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即透過積金局熱線2918 0102或電郵（mpfa@mpfa.org.hk）與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助。