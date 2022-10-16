兩黑幫操控賣淫兼勒索　警放蛇拘28男女包括2主腦

警方灣仔警區反黑組於上月接獲情報，指有犯罪團夥操控持旅遊證件來港女子進行賣淫活動，並一條龍式安排宿舍及車輛接送女子到夜總會為客人陪坐或進行其他色情活動。案中警方鎖定兩名集團主腦及多名負責接送性工作者的司機。

調查期間情報組探員同時接獲線報，指有另一犯罪團夥有意染指不法活動，並勒索夜總會接送客人的司機，要求每人每月繳交15,000港元保護費。警方認為情況不可容忍，立即展開拘捕行動，於上周五及六(14至15日)進行代號「幽域」及「犁庭掃穴」的打擊黑社會行動。警方聯同入境處人員透過放蛇成功搗破一個用作賣淫場所的夜總會，當場以「經營賣淫場所」、「違反逗留條件」拘捕3男2女。及後特別職務隊探員聯同入境處搗破一個性工作者的宿舍，在內拘捕兩名集團主腦及兩名外地女子。同時警方亦在全港多區展開行動，共拘捕6名男子。

行動中警方共搗破3間賣淫場所，並以「經營賣淫場所」、「協助經營賣淫場所」、「違反逗留條件」、「控制他人而目的在於賣淫」、「協助控制他人而目的在於賣淫」及「串謀勒索」等罪拘捕11男17女(年齡介乎26至55歲)，被捕女子當中有11人來自內地或其他地區。