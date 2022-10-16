政Whats噏：林超英暫停「一日一花」　網民留言：中咗

天文台前台長林超英係環保人士、鍾意自然環境就不嬲都為人熟知㗎啦，佢嘅Facebook個人帳號基本上日日都會同大家分享唔同嘅花朵，呢個分享佢自己就叫做「一日一花」，但係前日(14日)夜晚11點幾嘅時候，佢就無啦啦話「一日一花休息一天」喎，近排確診新冠的人數回升，有網友就留言：「中咗」。

林超英前日話休息一天嘅時候，旋即有唔少網友留言。有人話「無問題，每日辛苦你了」，仲有人自己作咗首詩話「勞心勞力勞累，超愛超人超英」，可見有人都好期待佢嘅「一日一花」，當有網友喺貼文出咗唔夠一個鐘就留言話「中咗」，仲加咗個嘆氣嘅表情， 但林超英就冇即使解畫喎。

直到尋日(15日)夜晚8點幾時，佢就喺Facebook上面溫馨提示話「重複提醒所有人，濕地周邊買樓風險極大，更不要說濕地之內，小心積蓄或投資化為烏有。」到9點半就更咗 「一日一花」，去到就快10點嘅時候，佢先喺原本嘅貼文留言講話「感謝大家關心，沒有病倒，只是太累，恢復中。」真係擔心死一班等佢回覆嘅人啦！