基層醫療輪候將隨健康站落成縮短　林正財：政府可考慮買私營服務

本港基層醫療服務供不應求，有消息指行政長官將於下周三(19日)發表的《施政報告》中，增設「基層醫療管理局」，由政府撥款向非牟利機構及私家醫生等「買服務」提供基層醫療，減輕公營醫療負擔。行政會議成員、前安老事務委員會主席林正財今日(16日)指，上屆政府已開展基層醫療的不同服務，18區的地區康健站或中心在今年內陸續落成及營運，有望縮短輪候時間，並不知道設立「基層醫療管理局」及施政報告會否提及相關事宜。

由衞生署營運的18區長者健康中心，過去5年輪候成為會員的時間中位數升兩倍，當中屯門湖康中心須排逾3年始成會員，最短的葵盛中心亦需等13個月。而政府近年斥資近19億元設立的地區康健中心及康健站，其登記成為會員時間亦以月計，有立法會議員批評不合理。

對於基層醫療需求事宜，林正財就認為，市民可能對不同的基層醫療服務產生混淆，而某些區域的衞生署轄下長者健康中心可能輪候時間較長，相信隨着各區康健中心陸續落成，輪候時間會縮短。基層醫療以預防及地區為本，做好醫社合作、公私營合作，社區不同團體機構均應納入網絡內，而購買私人機構服務是其中一個方法，善用地區力量，做好地區預防工作。