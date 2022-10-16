疫情無阻熱心助人　YMCA頒發傑出義工　逾1200人獲嘉許

為鼓勵各界積極參與義工服務，香港中華基督教青年會(YMCA)今日(16日)舉行「YM Volunteer頒章禮」，主題為「樂義不絕」，表揚2021至2022年度表現傑出的義工。本年度義工登記人數高達10,246人，總服務時數達84,715小時，共1,214人獲獎，可見在新冠疫情下仍無阻一群義工熱心助人。

勞工及福利局副局長何啟明表示，自幼已參與YMCA活動，明白基層人士對社會資訊的了解不足，認為義工服務是基層人士與社會的中介，幫助他們與社會接軌。而今次活動頒發的獎項包括優秀義工小組獎、傑出新星獎、最高義工服務得分獎，以及15年或以上年資服務獎。

服務多年的資深義工鐘女士及兒子Bean是優秀義工小組獎獲獎組別之一，她學生時期已經常參與中心活動，直至疫情前更組織了親子義工小組，主要服務長者，如為長者製作智能夜間燈、電動清潔器等日常生活工具；Bean表示亦從中增加自信及溝通能力。

19歲的陳同學在500多名新義工中脫穎而出，獲「傑出新星獎」。就讀浸會大學商科的她表示，雖然義工活動要犧牲個人時間，卻可以接觸社會各階層，增加同理心，如她曾親身探訪盲人學校，了解他們的生活，發現盲人學生學習較一般學生困難，一本書等於自己的10本，過程十分有意義。