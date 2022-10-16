今增5564確診　輸入佔385宗　多5患者離世

本港新冠肺炎疫情持續，單日確診已連續4日破5,000宗。衞生署衞生防護中心公布，本港今日(16日)新增5,564宗確診個案，包括5,179宗本地病例、385宗輸入病例。另外，醫管局呈報多5名患者離世，第5波疫情累計錄得10,060人病亡。

院舍方面，今日新增10間院舍錄得新確診個案，包括8間安老院舍的12名院友及1名員工確診，共30名院友及2名員工被列密切接觸者需要檢疫，涉疫安老院包括沙田東華三院羅文壎安老院、上水鳳溪護理安老院、將軍澳路德會黃鎮林伉儷第二安老院、油麻地樂洋護老中心有限公司、柴灣環翠護老中心、廣福護老院(荃灣)有限公司、旺角老舍、康璟護老院(九龍灣)有限公司。餘下的兩間殘疾人士院舍則錄得兩宗確診個案，包括元朗基督教懷智服務處賀屏宿舍、葵涌君逸琚，共5名員友需要檢疫。學校方面，由於今日是假期，未有學校呈報確診個案，但有兩間中學各有一班別疑現傳播，需停課一周。

輸入個案當中，242宗為機場檢測確診、83宗為抵港後第1至3日確診、60宗為抵港後第4至7日確診。變種病毒株方面，Omicron XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案，與昨日(15日)一樣維持55宗、4宗、1宗及5宗。而衞生署公共衞生化驗服務處於本月7日至13日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron BA.2.12.1及BA.4/BA.5亞系有關的樣本，分別佔約1.1%及93.3%。