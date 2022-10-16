政Whats噏：傾輸入外勞　林振昇李鎮強有冇反枱？

香港經濟畀疫情拖累晒，雖然政府實施咗「0+3」，理論上叫做踏出「復常」嘅第一步，但唔知依家嘅就業環境如何呢？有工會背景嘅議員林振昇尋日（15日）喺Facebook上載咗條片，入面佢同屬於商界政黨嘅議員李鎮強討論呢個問題，期間有講到香港教育制度同「工字不出頭」嘅觀念，林振昇話一般人以為勞資雙方講本地就業必定有「火藥味」，唔知佢哋傾輸入外勞問題時，又會唔會「反枱」呀？

林振昇喺條片入面直接將各個行業請人困難個波拋咗畀李鎮強答，李就話依家每一行都面臨住斷層嘅問題，好似小巴司機咁，佢哋呢行平均年齡70幾歲，所以可能冇咁多體力同精力返工。佢又話香港公屋政策都好有問題，例如因為入息限額，令到兩公婆唔可以一齊投身行業，最多淨系可以一個做主一個打散，搞到發揮唔到全部勞力。

跟住李鎮強批評成個社會都有「工字不出頭」嘅觀念，而呢個觀念係教育制度嘅問題，因為香港考試係一試定生死，佢又「想當年」，話以前有「小六學能測驗、中三評核試、中五會考同中七高考」，依家就得番一個，副學士學位又太過多，搞度啲讀唔到書嘅學生難搵到一技所長。佢話政府應該諗諗點樣將職業教育做得更好，令大家有明白到「行行出狀元」！

最敏感嘅議題輸入外勞又點少得。但李鎮強就講得比較婉轉，佢覺得香港應該喺唔打爛工人飯碗嘅前提下輸入外勞，解決人手不足嘅問題，又話要定時檢討外勞人數，林振昇亦好溫柔咁話雖然有唔同意見，但係呢個議題可以慢慢傾，而且政府有計劃將入境處輸入人才計劃撥歸到勞工及福利局管理，到時睇吓可唔可以平衡到本地工人優先就業同搵到適合本地缺乏嘅人才。佢哋不單止冇大打出手，林仲多謝李喺佢5月份提出加強職業教育嘅議員議案時大力支持添！