新冠疫下爆類鼻疽病毒　東華學院擬訪各區採污水化驗

新冠疫情尚未平息下，東網日前獨家揭露奪命類鼻疽襲港，引起各界關注！衞生防護中心近日公布今年8月至10月期間，共接獲15宗人類感染類鼻疽個案，患者全部居於深水埗區一帶，推測病毒或存於受病菌污染的土壤和水源環境內。不過，當局至今仍未能確認感染源頭，據資料顯示，本港今年感染個案已較去年全年增加7成，令民眾在疫下再添擔憂。有自資專上院校對此表示關注，並計劃為有需要大廈化驗污水，並為康復者提供免費門診服務。

東華學院護理學院今日(16日)就鼻疽病菌召開記者會，副院長林清表示，該菌在亞熱帶地區較為常見，泰國病例出現率屬全球之冠，患者一般以40歲以上、有慢性疾病人士居多。他提醒，雖然香港目前本土類鼻疽的病例不多，但市民應注意病毒的感染潛伏期和高峰期，最短可短至2天，長則超過20年，而一般來說感染的第9天是發病的高峰期。他呼籲市民最重要是做好感染控制，注意個人衞生，避免傷口感染。

另外，鼻疽病菌主要存活在濕潤的泥土和污水環境，學院署理副校長(學術)邱貴生提醒，建築地盤中有不少泥土，建議建築工人應特別在颱風及雨後，加強防護裝備，例如手套及水靴等。學院又計劃派員到深水埗區以至全港的大廈，採樣樣本化驗，並願意與非政府組織及院舍合作，舉辦免費講座為區內居民提供健康教育，讓公眾更了解類鼻疽的感染及預防措施等。

東華學院的醫療及健康科學學院教授李世杰在會上重申，鼻疽病的細菌可待4至5日才繁殖，已足以令醫治延誤，死亡率最高可達75%。而在東華學院的醫學化驗室中，可以使用分子分析提取環境樣本的DNA作檢測，估計兩小時便可取得化驗報告。他推斷學院可協助了解泥土的含菌量及進行化驗，預計學院每日可處理20至40個樣本。