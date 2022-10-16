警新界南打擊藥駕酒駕　13司機被捕扣查3輛車

為打擊酒後和藥後駕駛罪行，以及防止相關的交通意外，警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員昨日(15日)及今日(16日)，一連兩日凌晨時分在區內進行打擊藥駕及酒後駕駛行動，在各主要幹道設置路障，截查近1,200輛汽車，並向相關的駕駛人士進行酒精呼氣測試。行動中，共有15男1女司機(28至64歲)，未能通過酒精呼氣測試，當中11人涉嫌「酒後駕駛」被捕。人員亦向駕駛人士發出總共31張告票及扣查了3輛私家車。

昨日凌晨，人員在葵涌道巡邏期間截查一輛私家車，懷疑曾涉及一宗9月發生的「無牌駕駛」案件。經初步調查，車上一名28歲男司機因案件正在保釋候查，他再次因「無牌駕駛」和「駕駛時未有第三者保險」被捕。同時，司機的快速口腔液測試結果顯示其口腔液對「冰」毒呈陽性反應。故此，他亦涉嫌「藥後駕駛」被捕。該名被捕男子已被控兩項「無牌駕駛」、兩項「駕駛時未有第三者保險」及一項「藥後駕駛」，將於明日(17日)於沙田裁判法院提堂。

另外，一輛配有自動車牌識別系統的警車於青山公路汀九段發現一輛私家車的登記車主為停牌人士，故截停該輛私家車。經初步調查，車上一名41歲男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時無第三者保險」罪名被捕。